Sarà un presidente donna, Salvini mette in pole Belloni e Cartabia

Matteo Salvini anticipa un Capo dello Stato donna. A questo punto restano in campo le due opzioni di Elisabetta Belloni e Marta Cartabia. «Sono fiducioso, conto che a breve ci sia un presidente donna in gamba. Mi auguro che domani il Parlamento dia prova di lucidità, se tutti la smettono di mettere veti». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti all’uscita dalla Camera.

Poi Salvini ha sottolineato anche la delusione per il fallimento del tentativo Casellati. «Il centrodestra ha mantenuto la parola - ha detto Salvini - Ha messo a disposizione del Paese la più alta carica dello Stato dopo Mattarella e mi dispiace che la sinistra non sia nemmeno entrata in Aula per eleggere la prima presidente donna».

