Elezioni presidente della Repubblica, valanga di voti per Sergio Mattarella. La rivolta dei partiti

Sesta fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica. Nel corso dello spoglio dell'ultima votazione del pomeriggio arriva una valanga di voti per Sergio Mattarella, segno della volontà dei partiti di arrivare presto a un accordo per una "personalità illustre e di alto profilo", come vanno ripetendo da giorni tutti i partiti. E la trattativa è in corso. Già prima della sesta votazione alcuni grandi elettori avevano scommesso sicuri: "Dalla sesta votazione uscirà un consistente numero di voti per Mattarella". "Prenderà più di 200 voti adesso". L'operazione sarebbe stata messa in campo dai gruppi Pd, M5S, Leu. L'indicazione arrivata dai leader era di lasciare scheda bianca ma, veniva spiegato, "c'è un vento crescente" che porta all'attuale inquilino del Quirinale.

