Presidente della Repubblica, Matteo Salvini blinda Mario Draghi: "Oggi incontro tutti". E sulla Casellati...

Giada Oricchio 26 gennaio 2022

a

a

Maria Elisabetta Alberti Casellati. E’ la presidentessa del Senato la vera candidata al Quirinale? In un articolo, il “Corriere della Sera”, parte dalla mossa del centrodestra di comunicare i nomi di tre papabili alla Presidenza della Repubblica: “La proclamazione della «terna» ufficiale dei nomi, ieri pomeriggio, tra i parlamentari è da molti considerata semplicemente «un atto dovuto». Ma non è così: è il segno, per dirla con Salvini e con Meloni, che il centrodestra c'è, è compatto, avanza le sue proposte e non accetta dei «no pregiudiziali»”.

I nomi sono: Letizia Moratti, Marcello Pera e l'ex procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, ufficialmente proposto da Giorgia Meloni e “quello che potrebbe meglio trovare consensi trasversali”. Tuttavia, un nome è rimasto coperto: Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidentessa del Senato. Ufficialmente, ha detto Salvini, “per tenere le cariche istituzionali al riparo dalla discussione”.

Eppure, secondo il “Corsera”, il leader della Lega “è convinto, come dice ai suoi, che «ce la si possa fare». Per lui, tra l'altro, sarebbe la possibilità di intestarsi - fatto senza precedenti come centrodestra - l'elezione di un presidente della Repubblica”. E’ un risiko. Perché in un altro pezzo del quotidiano a firma di Maria Teresa Meli si legge: “Se il centrodestra dovesse far scendere in campo Elisabetta Casellati, si andrebbe allo scontro, fanno sapere i dem. In quel caso il centrosinistra presenterebbe un suo candidato: un nome che possa essere condiviso anche da Renzi e dai centristi”.

