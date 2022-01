Quirinale, Crosetto svela l'arma segreta del centrodestra: "Una polpetta avvelenata per Pd e M5s"

25 gennaio 2022 a

a

a

Dalla presentazione della rosa di papabili per il Quirinale si capirà molto di come andrà a finire l'elezione del presidente della Repubblica. Per Guido Crosetto, ex ministro tra i fondatori di Fratelli d'Italia, la lista su cui stanno lavorando Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani avrà l'effetto, nel campo avverso, di una "polpetta avvelenata".

Romanzo Quirinale, le trattative in Transatlantico: cosa bolle in pentola

Crosetto martedì 25 gennaio è ospite di Myrta Merlino a l'Aria che tira, su La7. DI parla di Colle ma i partiti pensano solo al governo: "Non si sta parlando della presidenza della Repubblica ma l'interesse principale dei partiti è il governo e il proprio futuro, come si prepareranno in quest'anno letterale" spiega l'imprenditore.

"Ora fa le consultazioni..." Storace all'attacco su Draghi, botta e risposta con la Annunziata

"I partiti sono già oltre le elezioni ma pensano solo a quale sarà il loro risultato il prossimo anno" e le possibilità di cambiare la leggere elettorale a proprio vantaggio. "I segretari di partito come Enrico Letta" hanno a che gare "con lotte interne che si stanno consumando". Pd e Movimento 5 stelle si"spaccheranno", è convinto Corsetto. A far deflagrare il centrosinistra potrebbe essere la rosa di nomi che sarà svelata oggi: "Sarà una polpetta avvelenata in alcuni partiti perché su quella rosa se si dovranno confrontare il MoVimento 5 Stelle e il PD", al loro interno e tra di loro. L'unione che si era creata adesso è destinata e non esserci più.

Dove è stato avvistato Casini! Ma i democristiani di una volta...

Il sintomo di un certo panico a sinistra per Crosetto si veder da alcuni segnali, come gli articoli apparsi questa mattina in cu Franco Frattini è stato dipinto "come se fosse un uomo dei servizi russi", ed Elisabetta Alberti Casellati come "l'avvocato che difendeva Ruby...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.