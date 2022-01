"Bene che ci si parli", Meloni promuove il dialogo Letta-Salvini

24 gennaio 2022 a

Come valuta l’incontro tra Matteo Salvini e Enrico Letta? «È bene che ci si parli». Replica così la presidente di FdI Giorgia Meloni ai giornalisti che le chiedono un commento sull’esito del faccia a faccia tra il segretario del Pd e il leader della Lega, prima di andare a votare in Aula per il presidente della Repubblica.

Ma com'è andato l'incontro tra i leader di Lega e Pd? «Un incontro positivo». Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intercettato dai cronisti a Montecitorio mentre si recava al voto in aula per l’elezione del Presidente della Repubblica, a proposito dell’incontro con Matteo Salvini. Il leader dem non ha voluto poi aggiungere una parola, ma si è limitato a rispondere di «sì» a chi gli chiedeva se domani si rivedrà con il segretario della Lega. Poi, in un secondo momento ha detto ancora: «Abbiamo riaperto il dialogo, è positivo, ci rivediamo domani».

