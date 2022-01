Dopo lo scippo, la senatrice Cattaneo va a votare per il Quirinale in stampelle e sneakers

24 gennaio 2022 a

La senatrice a vita Elena Cattaneo è arrivata alla Camera in stampelle e scarpe da ginnastica per partecipare alla prima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. La scienziata 59enne, infatti, è stata spintonata durante una rapina avvenuta intorno alle 10 di mattina del 19 gennaio scorso, mentre si trovava nella stazione della metropolitana di Centrale a Milano. Da quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, mentre camminava nel passaggio che unisce la linea verde a quella gialla si è resa conto che una donna le stava sfilando dalla borsa il portafogli. Nel tentativo di sventare lo scippo la senatrice è stata spintonata dalla ladra ed è caduta a terra. Cattaneo è stata trasportata dal 118 in codice verde al Cto per una contusione alla gamba.

