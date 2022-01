Mentre si vota il Capo dello Stato arrivano alla Camera dei fiori per la Boschi

24 gennaio 2022 a

a

a

Mentre alla Camera si procede con la prima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, viene recapitato negli uffici dei gruppi parlamentari (accanto a Montecitorio) un mazzo di fiori per "l'avvocato e onorevole Maria Elena Boschi", presidente dei deputati di Italia Viva. Si tratta di lilium bianchi inviati molto probabilmente per il suo compleanno: proprio oggi, infatti, compie 41 anni. In un'intervista alla Nazione la Boschi ha detto che il tempo per festeggiare «sarà pochissimo tra riunioni, votazioni e scrutini. Preferisco brindare al mio compleanno in ritardo, quando avremo scelto la persona giusta per rappresentare l’Italia». La deputata è la terza volta che partecipa alle elezioni per il Quirinale.

