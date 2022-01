Non la fanno votare, la no vax Cunial chiede di annullare l'elezione del Capo dello Stato

Dario Martini 24 gennaio 2022 a

La deputata no vax Sara Cunial si è presentata al gazebo allestito dietro a Montecitorio per votare il Presidente della Repubblica. È il luogo adibito all'esterno della Camera per far votare i parlamentari positivi al Covid. La Cunial non appartiene a nessuna di queste due categorie. Semplicemente non è vaccinata e quindi non ha il super green pass. I carabinieri quindi non l'hanno fatta entrare.

Ma lei non si è data per vinta ed è rimasta ferma davanti alle transenne in segno di protesta. Con lei l'avvocato Edoardo Polacco: "Se non la faranno votare, subito dopo andremo in caserma a sporgere querela. E poi chiederemo l'annullamento del voto per il Capo dello Stato. Siamo tornati alla dittatura degli anni Venti". La Cunial è su tutte le furie: "Abbiamo chiamato i carabinieri, quereleremo tutti coloro che mi hanno fermato e anche il Presidente della Camera Roberto Fico. E chiederemo di invalidare l'elezione".

