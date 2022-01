Draghi non lo vuole nessuno, Belpietro a gamba tesa sul Quirinale a Stasera Italia

Federica Pascale 21 gennaio 2022 a

a

a

Mario Draghi presidente della Repubblica “non lo vuole nessuno, o perlomeno lo vogliono in pochissimi”. Parole di Maurizio Belpietro, ospite della puntata di venerdì 21 gennaio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4. “Diciamoci la verità. Fino a ieri, quando ancora non erano chiari i giochi e si pensava si affacciassero altri candidati, tutti i partiti dicevano che Draghi andava benissimo e che sarebbe stata la persona giusta” per il Quirinale, ma in realtà non è affatto così.

Vi dico chi ha un bonus per il Quirinale. Il sospetto di Paragone tra Colle e Covid

Il direttore de La Verità analizza la situazione politica della sinistra italiana, che in questi giorni si sta sforzando di trovare un’intesa sui nomi da proporre per il Colle. “Il Partito Democratico è spaccato. Una parte non vuole Draghi al Quirinale, e non lo vuole votare, perché preferisce avere un politico piuttosto che un tecnico”. D’altra parte, il movimento 5 stelle si trova nella stessa identica situazione: “Il M5S è diviso su tutto, lo sta dimostrando e il caso Fraccaro ne è prova”. Ancora confusione e indecisioni, ma il tempo stringe visto che lunedì 24 alle ore 15 in punto inizierà la prima votazione in aula a Montecitorio.

Rosy Bindi ne stronca due con un colpo solo. Caos Quirinale: così gela il Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.