Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie spiana il Pd sul Quirinale. Poi la profezia su Berlusconi

Federica Pascale 21 gennaio 2022

“Dopo un anno di tecnocrati intoccabili e partiti proni e asserviti, io non credo che si possa dire di tutti che ognuno fa come gli pare”. Commenta così le dinamiche legate al Quirinale Maria Giovanna Maglie, ospite della puntata di venerdì 21 gennaio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4.

La giornalista esclude che, se Giorgia Meloni o Matteo Salvini dovessero dare un “segnale chiaro”, ci possano essere franchi tiratori in Fratelli d’Italia così come in Lega, mentre il dubbio rimane su Forza Italia. “È normale che un partito sovradimensionato come il Movimento 5 Stelle debba recuperare una forma diversa, molto più modesta” afferma la Maglie.

“Se c’è un partito che vedo estremamente debole nella gestione della vicenda del Presidente è proprio il Partito Democratico”, che ritiene essere molto diviso, tanto quanto i cinque stelle, sul volere o meno Draghi come Presidente della Repubblica. “Ritengo che, in questo momento, Berlusconi dirà la cosa giusta e non indicherà Draghi”.

