Speranza non si è ancora dimesso, che Paese incredibile

Lo sostengono in molti, lo hanno ribadito anche a Quarta Repubblica su Rete4. «L’Italia è un paese meraviglioso». Il senso, era chiaramente ironico. Un Paese dove non è stato applicato nessun piano pandemico e dove si è detto per più di un anno, di curare tutti con Tachipirina e vigile attesa. Oggi però, nessuno si assume la responsabilità di quelle scelte. Dove il ministro Speranza rimane sempre e comunque saldo al suo posto. Un paese certamente meraviglioso quello dove un noto parlamentare, posta sui social la figlia di anni undici, all’interno di un centro vaccinale. Con tanto di montaggio e colonna sonora. Manco fosse il trailer di un film in uscita. La rete impietosa, non gradisce e lo subissa di improperi.

Speranza non fa sconti, c'è la prima regione che torna in arancione: è la Valle d'Aosta

Meraviglioso è dunque il timore di Roberto Fico, professione Presidente della Camera, che rischia di dover leggere lui, il nome di Silvio Berlusconi come neo Presidente eletto. Non vuole che il centrodestra di possa contare e vorrebbe decidere lui, le modalità per scrivere sul foglietto di carta il nome del candidato. Roba che se non fosse un Paese meraviglioso il nostro, sarebbe qualcosa di surreale.



