Tutti farlocchi i dati di Mario Draghi e Roberto Speranza sui no-vax

Sono quasi tutti sbagliati i dati contenuti nella tabella sventolata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa di Mario Draghi per spiegare il decreto sull'obbligo vaccinale. Sbagliati i dati sulla popolazione con due dosi da più o meno di 4 mesi: la platea giusta è esattamente quella opposta. Forse al ministero non conoscono i simboli di "inferiore a" e "superiore a", che imparano i bambini a scuola anche facendo lezione in Dad. Ma sbagliati anche i numeri dei no-vax e di tutte le varie platee, che sono circa il doppio di quelli effettivamente indicati nella tabella Iss sullo stesso periodo pubblicata qualche giorno prima. Ma non potevano controllare prima di un appuntamento così importante? E Draghi era a conoscenza di tutti quegli errori? Al premier che ha vissuto di numeri come è potuto accadere uno scivolone così?

