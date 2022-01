Silvio Berlusconi, un video messaggio per candidarsi al Quirinale: "Un nuovo sogno italiano"

02 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi starebbe per rompere gli induci e scendere in campo per la partita delle partite, quella che porta alla presidenza della Repubblica. La sua candidatura potrebbe essere annunciata in un modo simile a quella, storica, Il 26 gennaio 1994, ovvero con un video-messaggio agli italiani. In alternativa, spiega il Fatto che riporta alcuni presunti virgolettati del filmato su cui starebbe lavorando lo staff del presidente di Forza Italia, ci sarebbe un annuncio pubblico in stile "predellino", quando in piazza San Babila annunciò la nascita del Popolo delle Libertà.

Ma come sarà il video quirinalizio del Cav? "Un discorso breve, da 3-4 minuti, in cui il leader di Forza Italia si rivolgerebbe agli italiani invocando speranza per un 2022 migliore fatto di 'vaccini per tutti'" si legge nel retroscena. Un messaggio conciliante arriverebbe per la pacificazione nazionale dopo "trent' anni di guerra politica".

Non mancherebbero i rimandi ai vecchi slogan in stile "miracolo italiano", tanto che il filmato dovrebbe girare intorno al refrain "Un nuovo sogno italiano". Da capire se, qualora si scegliesse la strada del video, questo sarebbe girato ad Arcore o a villa Grande. L"'altra opzione che sta prendendo piede ad Arcore è quella di una breve dichiarazione a tv e stampa da fare nei pressi dei palazzi della politica romana per ufficializzare la sua candidatura" si legge nel retroscena.

Per la discesa in campo nella tenzone che porterebbe alla successione di Sergio mattarella, che nel suo discorso di fine anno è tornato a escludere un mandato bis citando la Costituzione, Berlusconi avrebbe messo su una "war roorm" con i suoi parlamentari più vicini: il presidente di Forza Italia Antonio Tajani, Licia Ronzulli, il capogruppo FI alla Camera Paolo Barelli, Sestino Giacomoni e Andrea Orsini. Il cluster di Covid a Villa San Martino, con il Cav e la compagna Marta Fascina negativi e in quarantena, avrebbe ritardato negli ultimi giorni le operazioni.

