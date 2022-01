Vittorio Sgarbi a valanga su Mattarella. Cosa non torna su vaccini e giustizia

01 gennaio 2022 a

Nel coro dei consensi e delle lodi al presidente Sergio Mattarella dopo il discorso di fine anno non poteva mancare la voce dissonante di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte e parlamentare ha commentato su Facebook le parole del capo dello Stato che nel suo discorso ha ringraziato gli italiani per come si comportati in un annuo segnato, come il precedente, dalla pandemia.

Quelle di Mattarella per Sgarbi sono "parole senza speranza" attacca il critico d'arte, secondo cui "il presidente della Repubblica, in un discorso in cui ha interpretato come maturità il terrore di una informazione catastrofista, ha rappresentato una realtà diversa da quella che abbiamo vissuto".

Sgarbi ammette che questo "era prevedibile, trattandosi di un discorso di fine mandato, volto molto più al passato che al futuro. Certo ha manifestato il grande disagio della politica nell’interpretare i confusi dati che la scienza ha diffuso in perfetta contraddizione. La salvezza che ci aspetta non è nella taumaturgica azione dei vaccini, ma nell’indebolimento delle varianti del virus. L’inverno e il freddo hanno fatto il resto. I morti sono calati al minimo". Il presidente nel suo intervento ha respinto ogni afflato no vax, dicendo che ogni dose di vaccino rifiutata è uno schiaffo a chi è morto per il Covid.

Nel discorso ( a questo link il testo integrale), poi, "Mattarella non ha denunciato le gravissime storture della giustizia e l’abuso della carcerazione preventiva. E certo non ha detto il vero sulla debolezza e l’impotenza del Parlamento piegato da un Governo da lui stesso imposto senza legittimazione politica" è il duro affondo di Sgarbi che conclude: "Nel suo discorso Mattarella non ha detto alcuna parola di speranza. Il futuro sarà sicuramente più florido. Andremo oltre la sua tristezza". Infine la stoccata a l leader del M5s Giuseppe Conte: "Nulla di più ipocrita e irrealistico del commento di Conte allo sconfortante discorso di Mattarella".

