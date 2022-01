La figuraccia di Tomaso Montanari sulle palme del Quirinale. Umiliato dal portavoce di Mattarella

01 gennaio 2022 a

a

a

Prende datteri per banane e fa una figuraccia clamorosa su Twitter. Tomaso Montanari, critico d'arte e rettore dell'università di Siena, noto al pubblico tv per le tante apparizioni nei talk show, ha commentato con discutibile umorismo la location scelta dal presidente Sergio Mattarella per il discorso di fine anno dal Quirinale. In particolare, il professore ha colto un messaggio subliminale dalla finestra aperta alle spalle del capo dello Stato e dalla quale si vedeva la rigogliosa vegetazione dei giardini del Quirinale.

Mattarella saluta. Il silenzio di Berlusconi, il messaggio di Draghi: la corsa per il Quirinale è aperta

"La prevalenza della palma nell’iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo" scrive il professorone su Twitter dove, a scanso di equivoci, pubblica lo scatto incriminato: la pianta tropicale che svetta alle spalle del presidente. Il commento, va da sé, fa scompisciare i fan del professore amato dalla sinistra "impegnata", ma provoca anche la reazioni clamorosa del portavoce di Mattarella, Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa del Quirinale.

Vittorio Sgarbi a valanga su Mattarella. Cosa non torna su vaccini e giustizia

"Il professore, anzi il magnifico rettore, si intende sicuramente di arte ma poco di botanica. Il frutto della palma è il dattero, l’albero che produce le banane è il banano…" è la stoccata di Grasso che non solo sottolinea la cantonata vegetale, ma con quel "magnifico rettore" piazzato nel tweet lo umilia definitivamente.

La figuraccia di Montanari sulle palme del Quirinale. E il portavoce di Mattarella lo umilia

Il botta e risposta attira la divertita curiosità di molti utenti. Tra i commenti spicca quello di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera: "Io però un po’ dì datteri glieli manderei per l’anno nuovo..." twitta il giornalista.

Neanche a dirlo, Montanari è stato asfaltato dai suoi stessi follower per un commento a molti parso superficiale e poco centrato, oltre che errato nella sostanza. "Anche il 31 dicembre il professor Montanari ha voluto dar prova di essere totalmente inadeguato a ricoprire il ruolo di Rettore di una Università", "Prof mi delude, mi aspetto molto più da Lei. Questo é un commento di quartordine di un tifoso accecato dall ideologia" si legge tra i commenti. "Infatti tu prendi lo stipendio grazie allo stato della repubblica delle banane" twitta un utente.

La prevalenza della palma nell’iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo… #mattarella pic.twitter.com/fUVKzjW5e0 — Tomaso Montanari (@tomasomontanari) December 31, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.