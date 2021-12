Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera

28 dicembre 2021 a

Il governo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto nell’Aula della Camera, al termine della discussione generale, la fiducia sulla manovra, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento, nel testo delle Commissioni, approvato dal Senato.

Si riunirà ora la conferenza dei capigruppo di Montecitorio per stabilire il timing delle votazioni. Intanto la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, approvato dal Senato, e della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

