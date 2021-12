"La manovra è piena di marchette". L'accusa tremenda del parlamentare

28 dicembre 2021 a

a

a

"Questa legge di Bilancio contiene una serie di marchette localistiche incredibili: 3 milioni per la palestra della scuola media di Trofarello; 3 milioni per la piscina comunale di Centro Valle Intelvi; 2 milioni per il lungomare di Nicotera; 400mila euro per un viadotto nella Valle Brembilla; 200 mila euro per la Fondazione De Gasperi; solo per citarne qualcuna. Sono cose inaudite, contrarie alla stessa legge, perché la legge sulla contabilità pubblica vieta che la legge di Bilancio contenga norme microsettoriali". Lo ha detto il deputato Raphael Raduzzi, di Alternativa, durante l`esame degli emendamenti alla legge di Bilancio in Commissione Bilancio della Camera.

