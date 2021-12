Fuoco incrociato da Fratelli d'Italia sul governo: Lamorgese ministro dell'invasione e Parlamento calpestato

28 dicembre 2021 a

a

a

Doppio colpo da ko di Fratelli d’Italia nei confronti del governo guidato da Mario Draghi. Il primo affondo è quello di Fabio Rampelli, deputato di FdI e vicepresidente della Camera, che non risparmia Luciana Lamorgese dopo l’ennesima notizia di un maxi-sbarco di migranti sulle coste italiane: “Il ministro Lamorgese dovrebbe cambiare intestazione al dicastero che guida. Da Interno a Invasione. Non diversamente si può qualificare il suo operato in questi anni di governo, un quotidiano resoconto di via libera ad approdi di navi carichi di migranti. Sul nuovo caso con 558 migranti in arrivo ad Augusta, un numero davvero esorbitante che si aggiunge agli sbarchi incessanti delle ultime settimane, il ministro venga in Aula a riferire”.

La nave con 558 migranti accolta dall'Italia. E Salvini tuona: "Non abbiamo più dignità"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, è invece pesantemente critico sulla legge di bilancio: “L’Esecutivo di Draghi ha oramai sdoganato il monocameralismo e si conferma il governo dei migliori solo nel comprimere il dibattito e nel calpestare il ruolo del Parlamento. Rende impossibile una approfondita analisi dei provvedimenti in commissione Bilancio, dove gli emendamenti alla Manovra presentati da Fratelli d’Italia sono stati falcidiati dalla logica del pregiudizio. Una montagna di miliardi sarà approvata a scatola chiusa senza che le Camere possano intervenire. Un fatto gravissimo e su cui - invita a riflette il deputato di FdI - la maggioranza, anziché rifugiarsi dietro a scialbi comunicati, dovrebbe prendere una posizione seria”.

Il Parlamento delle beffe: il bicameralismo non esiste più. Camera e Senato da salvare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.