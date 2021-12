Quirinale, Mattarella non vuole equivoci. "È l'ultima volta..." cosa dice davanti a Di Maio

20 dicembre 2021 a

"In questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimere a tutti voi e alle vostre famiglie fervidi auguri per il Natale, per il nuovo anno e per il futuro". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ribadito anche nel corso della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia alla Farnesina. È l'"ultima occasione", insomma siamo ai saluti finali e l'ipotesi di un mandato bis al Quirinale non è in campo.

"La riforma delle istituzioni e dei processi decisionali dell’Unione, incluse le regole di bilancio, è condizione necessaria per il completamento dei tanti cantieri aperti al suo interno, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati con le agende verde e digitale" ha detto Mattarella.

Nel suo discorso agli ambasciatori il capo dello Stato ha affermato che "£ogni epoca è caratterizzata da mutamenti di grande portata. La nostra, segnata dai due conflitti mondiali del secolo scorso, dall’imponente processo di decolonizzazione, dall’eredità della Guerra fredda, dal sorgere e dal rafforzarsi delle dimensioni comunitarie in Europa, vive ora la fase del definitivo tramonto del bipolarismo e dell’indebolimento della preminente rilevanza dell’Occidente, con l’avvento di un nuovo mondo multipolare in un contesto di rapporti economici fortemente globalizzato".

La pandemia "ha contribuito a evidenziare le contraddizioni del processo in atto e ad accelerare notevolmente dinamiche che già si profilavano. Lo stesso concetto di globalizzazione, appare in discussione, lasciando spazio ad una fase di transizione e di analisi che va interpretata e guidata, individuandone l’approdo finale".

A dare il suo ringraziamento a Mattarella, a nome della Farnesina, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, "per il suo straordinario contributo alla nostra azione di politica estera. Dalle importanti visite che ha compiuto all’estero ai numerosi Capi di Stato che ha accolto a Roma: ogni suo incontro e contatto ha dato lustro, prestigio e autorevolezza all’Italia. La ringrazio, a nome della Farnesina e mio personale, per questo impagabile sostegno, testimoniato anche dalla Sua presenza qui oggi, alla vigilia di un passaggio politico molto importante per il nostro Paese".

