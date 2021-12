A Draghi non c'è alternativa, Sgarbi frena la corsa di Berlusconi

19 dicembre 2021 a

a

a

Berlusconi sogna il Quirinale e il centrodestra sostiene la sua corsa da settimane. Alla resa dei conti si arriverà a fine mese ma i giochi sono già iniziati. Anche di questo ha parlato Vittorio Sgarbi durante la trasmissione "Controcorrente" andata in onda domenica 19 dicembre su Rete4.

Secondo Sgarbi, però, le cose non sono così semplici come sembrano e il Cavaliere farebbe bene a pensarci bene. "A Draghi al Quirinale non c'è alternativa - dichiara Sgarbi - Se Draghi non diventasse Presidente della Repubblica, dovrebbe giurare nelle mani del nuovo Capo dello Stato per rimanere a Palazzo Chigi solo altri 10 mesi prima delle prossime elezioni. Non è pensabile".

Conte smonta tutte le stelle. "Stop ai referendum", sconcerto e crepe tra i grillini

Per questo Sgarbi consiglia a Berlusconi di fare un passo indietro. "Berlusconi dovrebbe essere il primo a proporre Berlusconi al Quirinale - prosegue Sgarbi - Se aspetta di essere votato si sbaglia. Corre solo il rischio di essere sbertucciato in Parlamento avendo meno dei voti della sua parte politica".

"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.