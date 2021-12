Quirinale, il sondaggio che gela Berlusconi: chi è il vero patriota. E su Draghi gli italiani hanno deciso

15 dicembre 2021 a

a

a

La politica si interroga sul nome giusto, quello capace di far convergere schieramenti lontani anni luce nonostante i questo frangente sostengano quasi tutti il governo di Mario Draghi. Parliamo dell'elezione del presidente della Repubblica, tema che tiene banco anche martedì 14 dicembre a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7.

Chi governa fino all'estate, lo scenario clamoroso con Draghi al Quirinale

Per tastare il polso dell'opinione pubblica arriva il consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli. "Abbiamo chiesto agli italiani se preferiscono che Draghi continui a fare il premier o salga al Quirinale" riassume il sondaggista, Ebbene? Il 64 per cento vuole SuperMario a Palazzo Chigi, il 18 lo vede bene al Colle. Qual è il trend? Curiosamente, nessuno: a salire è la percentuale di quelli che non sanno o non rispondono. Insomma, grande incertezza sotto il Quirinale. "Gli italiani temono che un cambio al governo possa provocare qualche problema" è l'analisi di Pagnoncelli.

"Chiedete ad Arcore..." Giallo sul forfait di Berlusconi a Vespa

Dopo tanti presidenti della Repubblica provenienti dalla galassia del centrosinistra stavolta potrebbe essere il turno di uno di centrodestra, di un "patriota" per dirla alla Giorgia Meloni. Quale esponente di centrodestra sarebbe un buon presidente della Repubblica, è la domanda agli intervistati (di tutti gli schieramenti). Il risultato vede primo Silvio Berlusconi con il 16 per cento delle preferenze. Staccati Gianni Letta (11 per cento) Elisabetta Casellati (10), Pier Ferdinando Casini e Letizia Moratti (8).

Giorgia indica la strada da seguire. È racchiusa nella parola "identità"

Ma per gli intervistati Berlusconi è un patriota o no? La domanda secca, a dire il vero un po' scivolosa contando che prevede solo due risposte, è una doccia fredda per il Cav. Infatti il 59 per cento pensa che sia un politico incentrato solo sui propri interessi. È un vero patriota solo per un italiano su quattro. Il modello di patriota per gli italiani? Pagnoncelli non ha dubbi: Sandro Pertini, scelto dal 49 per cento degli intervistati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.