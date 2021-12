Il Fatto Quotidiano molla il Movimento 5 Stelle e bastona Giuseppe Conte: chi mai li voterebbe?

14 dicembre 2021 a

“Perché diavolo uno dovrebbe votare i Cinquestelle?”. A pronunciare le dure parole sul Movimento 5 Stelle è Peter Gomez, direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano, che in un video fa letteralmente a pezzi i grillini dopo l’esito del voto nella giunta per le Immunità sul caso di Matteo Renzi: “Il Pd e i Cinquestelle si trincerano dietro questioni tecniche, balle! Sono 15 giorni che stanno discutendo, si studiavano le carte anche di notte e prendevano una decisione. Detto questo almeno i Cinquestelle non dovevano farsi nessuna opinione. Non perché quello era Renzi, ma perché ci hanno scassato la uallera per anni spiegandoci che erano contro l’immunità parlamentare. Se sono contro l’immunità parlamentare dicono ok a qualsiasi processo e non sollevano nessun conflitto di attribuzione”.

“Perché diavolo - prosegue l’invettiva di Gomez - uno dovrebbe votare i Cinquestelle dopo aver sentito Giuseppe Conte dire che Silvio Berlusconi aveva fatto molte cose buone, senza saper elencare quali fossero. Dopo non aver sentito nessuno o quasi dei Cinquestelle dire che c’era una questione etica e morale riguardante Berlusconi, grande come una casa. E oggi vedere questi 4 buontemponi, si suppone spalleggiati sa quelli che non torneranno in parlamento… Perché se il Movimento 5 stelle perde anche l’ultima sua caratteristica, quella di schierarsi sempre dalla parte che non vuole un’Italia dominata da corrotti e corruttori, se non c’è questo, non solo caleranno nei sondaggi, ma - conclude il direttore della testata online guidata da Marco Travaglio - se prendono il 6-7% gli va tanto bene”.

