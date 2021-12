Continua il crollo del M5s, il sondaggio che fa tremare Conte

13 dicembre 2021 a

a

a

Stato di emergenza o no, il M5s continua a crollare. Anche il sondaggio andato in onda durante il Tg di La7 parla chiaro. Per il partito di Giuseppe Conte sono davvero dolori. In una sola settimana i grillini hanno perso quasi un punto percentuale. Il dato fa ancora più effetto se si pensa che calano solo loro.

"Più la denigrano più cresce". Piazzapulita e il sondaggio sulla Meloni premier: clamoroso

Lo stesso sondaggio Swg vede crescere Pd (+0,6%), Fratelli d'Italia (+0,4%), Lega (+0,5%), Forza Italia (+0,4%) e addirittura i Verdi (+0,2%). Proprio un duro colpo per Conte & Co.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.