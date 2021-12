"Tolga il segreto dai contratti e poi..." Obbligo vaccinale, siluro della Meloni alla von der Leyen

02 dicembre 2021 a

a

a

Dopo l'euro-gaffe delle linee guida che cancellavano il Natale, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen scivola sull'obbligo vaccinale che vorrebbe imporre nel continente. "Parla di vaccinazione obbligatoria? Io sono contraria, dico poi che l’obbligo vaccinale non sia una competenza europea, dopodiché sul tema io penserei la stessa cosa anche se lo introducesse il governo italiano" ha detto Giorgia Meloni, al termine della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi ’Variante Dc’, presso la sede della stampa estera a Roma.

Fake news dalla von der Leyen. La virologa Gismondo disintegra tutti su Omicron: "Terrorismo mediatico"

La leader di Fratelli d'Italia ha poi rincarato la dose: "Poi io sono contraria alla campagna vaccinale fatta così. Se Von der Leyen vuole fare qualcosa di serio per incentivare la campagna vaccinale, dovrebbe desecretare i contratti con le case farmaceutiche così sappiamo quanto costa ogni dose" è l'attacco della Meloni che torna sulla proposta di "istituire un fondo che tranquillizzerebbe i cittadini, visto la confusione fatta, come abbiamo chiesto con gli emendamenti alla legge di Bilancio, per risarcire i cittadini che dovessero avere reazioni o problemi legati ai vaccini".

Esulta Giorgia Meloni: "Abbiamo fermato la vulgata del politicamente corretto"

Nell'appuntamento si è parlato, naturalmente, soprattutto di politica e di centrodestra. A chi le chiedeva se sia un problema il fatto che il leader della Lega Matteo Salvini voglia Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 la Meloni ha risposto: "È un problema come lo è il fatto che Fi e Lega sostengono il governo Draghi: su questo non siamo d’accordo. Ciò non toglie che per il futuro lavoriamo insieme per disegnare, quale che sia lo scenario al 2022 o 2023, una stagione diversa per la prossima legislatura".

L'Europa vieta il Natale. "Buon Santo Natale da Maria e Giuseppe" letterona di auguri di risposta

Sul tavolo la corsa per il Quirinale dove il centrodestra potrebbe convergere sul nome di Silvio Berlusconi. "Penso che sul tema della difesa della sovranità" il Cavaliere "non sarebbe affatto un problema. Anzi". Tra le novità della gionata anche il programma di Atreju, la festa dei giovani di FdI: "Viene anche Matteo Renzi, a parlare di presidenzialismo. Io sono una ragazza aperta..." dice la Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.