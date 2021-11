Sondaggio Swg, ancora giù Fratelli d'Italia: la Lega sale e prepara il controsorpasso

29 novembre 2021 a

Torna a crescere la Lega, mentre va ancora giù Fratelli d'Italia. Nel consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana nella puntata del 29 novembre il primo partito italiano resta il Partito Democratico, che cresce di uno 0,3% e si attesta a 21,1% di gradimento da parte degli italiani. Alle spalle del partito guidato da Enrico Letta è bagarre tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: FdI scende dal 19,8% al 19,4%, mentre il Carroccio sale dal 18,4% al 18,8%, con la distanza tra i due partiti di centrodestra che si assottiglia quindi a poco più di mezzo punto percentuale. Stabile il gradimento del Movimento 5 Stelle, mentre sale di poco Forza Italia (+0,2%) che ritorna al 7%. Su anche Azione e Italia Viva. Leggero calo per Verdi, Mdp Articolo 1, +Europa scende sotto al 2% con un gradimento finale di 1,7% (-0,4% rispetto alla scorsa settimana).

Sempre Swg ha rilevato che resta più o meno stabile la fiducia in Mario Draghi. Il valore è del 56%, lo stesso registrato a settembre, due punti in meno rispetto a quanto registrato a novembre. Scende di un punto percentuale anche la valutazione sull'efficacia del governo. Ad influenzare in negativo il lavoro di Draghi secondo i cittadini ci sono le politiche per la scuola, il lavoro e l'immigrazione, per le scelte contro la povertà e quelle fisco e tasse. Il gradimento è elevato per quanto riguarda invece il piano vaccinale e le misure per il contenimento dei contagi.

Non è però da replicare un'esperienza di un governo sostenuto sia dai partiti di centrodestra che di centrosinistra e guidato da una personalità esterna ai partiti. Il no arriva dal 32% degli interrogati. Si schierano per il sì totale un 20%, mentre il 28% risponde affermativamente soltanto se non fosse possibile formare la maggioranza di uno dei due schieramenti della politica.

