Meloni premier? Salvini non si scompone: "Lo decideranno gli italiani". E vuole ancora Draghi al governo

"Giorgia Meloni premier? Non mi fa arrabbiare, quando c’è un centrodestra apprezzato all’estero sono felice. Il presidente del Consiglio lo decideranno gli italiani, e del 2023 ne parleremo nel 2023". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede un parere sull'articolo dell'Economist che ipotizza la leader di Fratelli d'Italia come futuro premier italiano. Negli ultimi sondaggi, infatti, FDI è davanti alla Lega. La rivelazione del 22 novembre di Swg per La7 Il partito della Meloni era dato al 19,8%, la Lega al 18,4%. Se si andasse a votare ora, quindi, e la coalizione di centrodestra dovesse ottenere la maggioranza dei consensi, proporrebbe il leader del primo partito, la Meloni appunto, come presidente del Consiglio.

Salvini è intervenuto anche sul futuro del governo. "Condivido le parole di Silvio Berlusconi - ha detto in conferenza stampa alla Camera - il presidente del Consiglio Mario Draghi sta lavorando bene e mi auguro che vada avanti a lungo, lavorando bene da presidente del Consiglio".

