Renzi, che schiaffo a Letta: "Sul ddl San è stato il bla bla fatto persona"

Il contrattacco del leader di Italia Viva: "Io ho fatto le unioni civili. Loro solo chiacchiere su Dico, Pacs eccetera"

Matteo Renzi passa al contrattacco. Dopo aver subìto le accuse del Pd per il presunto sabotaggio del ddl Zan nel voto segreto, il leader di Italia viva si scaglia contro Enrico Letta e fa sue le parole di Prodi, che aveva inchiodato il Partito democratico per aver gestito male la vicenda della legge contro l'omotransfobia in Senato.

“Mi attaccano per la vicenda dei diritti? A me scappa da ridere, perché su questo tema quelli come il mio amico Enrico Letta sono il 'bla bla bla' fatto persona. Per anni hanno discusso, una volta erano i Dico, una volta i Pacs. Poi siamo arrivati noi e abbiamo fatto una legge, e oggi chi si ama può dire di sì davanti a un pubblico ufficiale indipendentemente dal proprio orientamento sessuale” dice a Rai Radio1, ospite di Giancarlo Loquenzi a "Zapping", Renzi. “Sulla legge Zan hanno combinato un autogol, un pasticcio incredibile – ha proseguito il senatore a Rai Radio1 - lo sapeva anche l'ultimo usciere del senato che non c'erano i numeri. Loro però hanno preferito andar sotto per fare le piazzate”.

