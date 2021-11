Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia resiste all'assalto del Partito Democratico. Italia Viva a picco

01 novembre 2021 a

a

a

Stabile in vetta nel gradimento dei partiti italiani. Il sondaggio settimanale di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana viene mostrato nella trasmissione del 1 novembre ed evidenzia come Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni, si confermi in testa rispetto a tutte le altre forze politiche, ottenendo un 20,3% di gradimento da parte degli elettori. Nonostante un calo dello 0,4% FdI mantiene il primato nei confronti del Partito Democratico, che è salito a sopra la soglia del 20%, attestandosi a 20,1%. La differenza tra i primi due partiti italiani è quindi ridotta. Si registra un minimo calo anche per la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte - rispettivamente al 19% dal 19,2% e al 16,3% dal 16,6% - è invece in salita Forza Italia, che passa dal 6,8% al 7,2%. Tra i partiti minori balza certamente all’occhio il risultato di Italia Viva, che perde lo 0,3% e arriva quindi all’1,7%. Evidente il contraccolpo per gli uomini di Matteo Renzi a seguito di tutte le polemiche scaturite in seguito alla bocciatura da parte del Senato del ddl Zan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.