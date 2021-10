Il centrodestra batte un colpo a Trieste, Dipiazza batte Russo e si conferma sindaco

18 ottobre 2021 a

Il centrodestra batte un colpo a Trieste con Roberto Dipiazza, appoggiato da Lista Civica Dipiazza per Trieste, Lega Salvini Fvg, Noi con l’italia Dipiazza sindaco, Cambiamo Trieste, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che è stato confermato sindaco con il 51,29% per cento dei voti (38.816 votanti).

Al ballottaggio ha superato Francesco Russo, sostenuto da Partito Democratico-Demokratska Stranka, Uniti per un’altra città - Združeni Za Drugacno Mesto, Partito Animalista Ambientalista, Lista Russo Punto Franco, Ts 21-26 Russo Sindaco e Noi Pensionati Insieme, che ha ricevuto 36.858 voti pari al 48,71 per cento. "Punto a Capo. #Ciaone", è il post social del vincitore.

La vittoria di Dipiazza arriva in un giorno carico di tensione per la città, con la protesta dei no green pass che dal varco 4 del porto di Trieste, sgomberato, si sposta in piazza Unità d'Italia. I manifestanti rimasti al porto, una cinquantina, denunciano una nuova carica da parte delle forze dell'ordine. "Abbiamo detto al prefetto che la nostra intenzione è tornare in porto", ha dichiarato Stefano Puzzer, l'ex portavoce dei portuali di Trieste, al termine dell'incontro col prefetto Valerio Valenti. "Abbiamo chiesto al prefetto un incontro col governo nel giro di due, tre giorni. Ci ha assicurato che nel giro di due tre ore ci farà avere una risposta".

