Il siluro di Salvini alla Lamorgese sui ballottaggi: manifestazioni e idranti, non è normale

"Avremmo preferito vincere a Roma", ma "i cittadini hanno sempre ragione". Matteo Salvini affronta l'esito del voto dei ballottaggi delle amministrative che ha visto i candidati del centrosinistra imporsi nella Capitale e a Torino. Ma non sono poche le anomalie di questo turno elettorale. "Fare una manifestazione di partito e di parte il sabato pre-elettorale e usare idranti e lacrimogeni contro i portuali il lunedì del voto non mi sembra sano e non mi sembra normale - dice in conferenza stampa il leader della Lega -. facciamo un incontro con la ministra" dell'Interno Luciana Lamorgese "perché se la gestione dell’ordine pubblico è questa non andiamo incontro a un periodo facile", ha detto Salvini.

"Gualtieri avrebbe vinto lo stesso, ma fare una manifestazione il sabato... - commenta Salvini - Ribadisco a Draghi: ’facciamo un incontro con il ministro Lamorgese visto che c’è stata una cattiva gestione dell’ordine pubblico".

"Se la matematica non è una opinione, il centrodestra al momento guadagna due sindaci rispetto a prima, passando da 8 a 10 sindaci sui 65 comuni al ballottaggio. Nelle grandi città vengono riconfermati i sindaci uscenti (in realtà Roma e Torino passano da M5S a Pd, ndr), in Lombardia siamo passati da 8-2 per il centrosinistra a 5-5. Ad ora il centrodestra ha più sindaci di prima, poi è chiaro che avremmo voluto vincere Roma ma i cittadini hanno sempre ragione", è l'analisi del voto del leader del Carroccio.

Sul risultato pesa quello dell'astensione. "Un dato su cui ragionare è il non voto, che ha superato il 70 per cento in alcuni quartieri: il discorso non è fascisti e comunisti, l’ultima settimana passata a inseguire fascisti è surreale".

