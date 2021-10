Ballottaggi, a Roma affluenza choc: ecco quanti voti ha preso Gualtieri

18 ottobre 2021 a

a

a

Ha detto che sarà il "sindaco di tutti", Roberto Gualtieri. Ma quanti sono i "tutti" che lo hanno votato?" Un po' pochini contando che l'affluenza ai ballottaggi delle elezioni amministrative nel comune di Roma si attesta al 40,68 per cento, come riportato dal sito del ministero dell'Interno.

Centrodestra, che botta! Gli elettori restano a casa, brutta sconfitta a Roma e Torino

Al primo turno l'affluenza alla stessa ora, ossia alle 15, era stata del 48,54 per cento. Siamo pertanto davanti a un calo di affluenza a Roma di 8 punti percentuali.

Lo smacco di Gualtieri al centrodestra. Parla a un'ora dalla chiusura dei seggi: "Sarò il sindaco di tutti"

Mentre lo scrutinio si avvia verso le battute finali Gualtieri è dato al 60,08 per cento con il candidato del centrodestra Enrico Michetti che ha attratto il voto del 39,92 per cento dei votanti. In soldoni, se le proporzioni resteranno queste fino alla fine dello spoglio, Gualtieri diventerebbe sindaco di Roma con 600mila voti.

Anche a Torino vince il centrosinistra, Lo Russo stacca Damilano

Tornando all'affluenza il dato medio è di poco più alto. Alla chiusura dei seggi in occasione dei ballottaggi per le elezioni Amministrative, alle 15 di oggi, l’affluenza definitiva è stata pari al 43,94 per cento. È quanto rende noto il Viminale, sulla base dei dati provenienti dai 63 Comuni interessati dal voto. Al primo turno, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 52,67 per cento. Un calo, quindi, di circa nove punti percentuali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.