Intramontabile Mastella: "Ho vinto contro armata brancaleone, da Letta a faccetta nera"

Clemente Mastella non tramonta mai e si impone al ballottaggio a Benevento riconfermandosi sindaco contro il candidato del centrosinistra. Mastella si presenta alle telecamere di Enrico Mentana su La7 con tutta la famiglia, con tutti i nipotini schierati in prima fila.

"Sono contento così, faremo belle cose per Benevento nei prossimi cinque anni", dice Mastella commentando la vittoria che gli ha consegnato con oltre i 52% dei voti, il secondo mandato di sindaco del capoluogo sannita. Una coalizione di dieci liste, ma tutte di ispirazione civica o espressione di gruppi politici che si sono discostati dalle posizioni ufficiali dei rispettivi partiti. "Dall’altra parte c’era l’arca di Noe, un’armata brancaleone - rileva Mastella - io ero da solo, ma con il popolo di Benevento. Da una parte una squadra che andava da destra all’estrema sinistra ma la gente ha sconfitto questa logica".

E si tuffa nel bagno di folla che lo accoglie nel comitato elettorale di via Aldo Moro, dispensa abbracci, strette di mano e sorride ai cori di vittoria. "È stata una campagna elettorale mai vissuta in vita mia - dice - per il tono, per gli atteggiamenti, per la crudeltà, con una morale perfida. E mi dispiace per le parole che Enrico Letta ha avuto per me quando è stato a Benevento. Ma sono contento così". E ancora: "Letta ha messo contro di me un ex sindaco che canta faccetta nera".

