Anche a Torino vince il centrosinistra, Lo Russo stacca Damilano: "Risultato entusiasmante"

La partita per il sindaco di Torino sembra già chiusa quando arrivano i primi risultati ufficiali dal Viminale relativi al ballottaggio delle elezioni amministrative 2021. il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo è al 58,8% dei voti contro il 41,2 % del candidato del centrodestra Paolo Damilano.

"Un grazie speciale a Valentino Castellani, Sergio Chiamparino e Piero Fassino. Vi prenderò a modello, pur nelle diversità e nelle specificità. Siete persone per bene, competenti e capaci. A nome dei torinesi vi ringrazio, spero di essere all’altezza" ha detto Lo Russo che commenta i risultati del voto. "Il risultato è entusiasmante, va oltre le aspettative, e ci responsabilizza" aggiunge. "Ringrazio Damilano per il rispetto dell’avversario in questa campagna, sarò il sindaco di tutti, anche di chi non ha votato" ha detto ancora Lo Russo.

