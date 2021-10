Green pass, Michaela Biancofiore attacca il Pd: mai una parola sui partiti filoterroristi dell'Alto Adige

13 ottobre 2021 a

"Fermo restando che l’aggressione emulo-fascista alla CGIL è stata da me condannata senza se e senza ma, è ignobile che il PD cerchi di attribuire gli eventi alla Meloni, a Fratelli d’Italia e al centro destra in generale. Soffiando sul fuoco di una fascismo consegnato alla storia, è proprio il PD a fare propaganda. Lo stesso PD, che mai e dico mai, ha detto una parola sui partiti orgogliosamente filo terroristici che esistono in Alto Adige e che io da anni chiedo di sciogliere o sugli Schützen, vero e proprio corpo paramilitare vietato dall’articolo 18 della Costituzione". Così Michaela Biancofiore, parlamentare CI e Membro della dirigenza nazionale.

"Anzi - prosegue - fu proprio un ministro dell’interno del Pd a concedere agli Schützen, l’uso di armi perfettamente funzionanti. E quali armi ha poi pensato di adottare questo apparente gruppo folcloristico per le loro cerimonie? La carabina Mauser 98K, ovvero il fucile della Wehrmacht. D’altronde vi sono state più indagini su supposti collegamenti con sigle neo naziste. Mai sentito il collega Fiano intervenire con la stessa veemenza di ieri in aula, pur essendo lui esponente della comunità ebraica. Silenzio assoluto anche per quanto riguarda appunto l’esistenza del partito Südtirol Freiheit, ispirato da Eva Klotz e che deliberatamente inneggia ai terroristi e al terrorismo altoatesino, che ha compiuto negli anni ’60 , 361 attentati e 21 morti tra civili e forze dell’ordine e militari. E silenzio totale del PD sul fatto che a 10 metri dal comune di Bolzano, guidato dal PD, vi è proprio nel palazzo sede di Südtirol Freiheit, da oltre un anno la targa e una mostra del BAS- Befreiungsausshuss Südtirol - Comitato per la liberazione del Sudtirolo”, cioè la sigla dell’organizzazione degli attentati. Mostra che osanna il terrorismo irredentista, con l’esposizione delle bombe sulle quali sono saltate vite umane e ritratti dei terroristi Kerschbaumer, Oberleitner ecc".

"Quindi - conclude la Biancofiore - il PD si conferma sempre il partito di due pesi e due misure e ora dopo avergli ricordato la sua incoerenza, sono certa che Letta e il centro sinistra vorranno inserire anche Südtirol Freiheit tra i partiti per i quali procedere allo scioglimento e ritirare le armi agli Schützen, vista l’aria violenta che spira nel Paese".

