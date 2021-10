L'Aria Che Tira, lite e urla sul green pass. Francesca Donato: "Le misure di Draghi illegittime". E Alessia Morani sbotta

Giada Oricchio 13 ottobre 2021 a

a

a

Scontro al fulmicotone tra Alessia Morani e Francesca Donato su vaccino e green pass a “L’Aria che Tira”, il programma del mattino di LA7, mercoledì 13 ottobre. L’eurodeputata è no vax e no green pass convinta, cita fonti mediche sulla scarsa efficacia del vaccino anti-Covid lasciando basita la conduttrice Myrta Merlino e manda su tutte le furie sia l’epidemiologa Salmaso sia la deputata del Pd.

Morani l’ascolta e poi parte in quarta: “E’ sempre difficile intervenire dopo la Donato e riportare la discussione al buon senso. Mi limito a dire che sono vaccinata e spero di avere la terza dose. Grazie ai vaccini abbiamo svuotato gli ospedali e ripreso le nostre libertà, c’è la ripresa economica, abbiamo neutralizzato la variante Delta, sentire ancora questo dibattito è avvilente soprattutto per i familiari delle vittime e per chi ha perso il lavoro. Dico alla Donato di smetterla e di aiutarci nella campagna vaccinale, da lei si sentono tutte falsità!”. L’ex esponente leghista la soverchia con la voce, ridacchiando sussurra qualcosa sul vaccino che sconfigge le bombe e urla: “Si prenda un aereo, vada in Europa e scoprirà che il green pass non esiste”.

La caciara è servita. Donato si sovrappone a Morani che alza gli occhi al cielo e la invita alla buona educazione: “Stia zitta, parlerà quando sarà il suo turno! Chi rappresenta le istituzioni deve fare campagna vaccinale, l’alternativa è la chiusura di tutte le attività”, “Devo rispondere se mi tira in ballo” rintuzza l’eurodeputata mentre la conduttrice Merlino chiude il segmento con la notizia che il giudice Giorgianni è stato sospeso per le sue dichiarazioni no vax.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.