L'aria che tira, Delmastro a valanga su Draghi: "Quel pericoloso fascista"

Andrea Delmastro entra a valanga sul premier. Parlando dello scioglimento di Forza Nuova dopo gli incidenti dello scorso sabato, il deputato di Fratelli d'Italia non ha peli sulla lingua.

"Registro - dice Delmastro durante il programma di La 7 L'aria che tira - che c’è quel pericoloso fascista di Mario Draghi che ha la mia stessa posizione, ovvero che c’è un procedimento di legalità che prevede che vi sia un accertamento in seguito del quale il governo potrà operare”

“Quindi Nardella accusa me di avere la stessa posizione di Draghi - ha aggiunto il deputato nella trasmissione condotta da Myrta Merlino - devo ritenere il premier un pericoloso sovversivo fascista?”.

Sul fastidio provato nel dover parlare ancora di fascismo, Delmastro continua così: “Io sono nato nel ’76… pensavo di parlare di amministrative. Ma a questo punto vorrei ricordare che nel settembre 2019 Fdi ha presentato in Europa una mozione in cui vengono condannati tutti i totalitarismi e gli autoritarismi del secolo scorso. Il Pd, Fratoianni si sono dissociati eppure nessuno li incalza per non aver votato la condanna unanime. Noi abbiamo votato contro fascismo, comunismo, nazismo - ribadisce Delmastro - e siamo stufi degli esami ematici al centrodestra, sempre a ridosso delle elezioni perché gli avversari non hanno altro tema che quello del fascismo”.

