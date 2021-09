L'Aria che Tira, “sennò lo menano". Bertolaso ironizza su Gualtieri e promuove il “metodo Draghi” sul green pass

Giorgia Peretti 30 settembre 2021 a

“Ho visto ho visto un'agenzia di Enrico Michetti che dice che sono un esperto bravo, un punto di riferimento. Lo dice Carlo Calenda e ovvio che Roberto Gualtieri non lo può dire sennò lo menano ma penso che lo pensi anche lui. Questo mi fa piacere”. Guido Bertolaso risponde così alle numerose lusinghe ricevute dai candidati sindaco di Roma, negli studi de “L’aria che tira”, giovedì 30 settembre. Il commissario per l'emergenza Covid in Lombardia, ex capo della Protezione Civile è ospite del talk show mattutino di Myrta Merlino su La 7, per intervenire sui principali temi della pandemia, dai vaccini per i bambini al green pass per poi lasciarsi andare in un siparietto con la conduttrice.

“A me fa molto piacere – aggiunge - che Massimo Galli dica che io sono stato una vera sorpresa nella campagna di vaccinazione qui in Italia, quello è davvero detto con spirito di vera sincerità e di ammirazione. Quando Massimo Galli, come tanti altri virologi parlano bene di quello che abbiamo fatto in Lombardia credo sia un buon segnale per tutti”. Quanto ai no-vax e i vaccino-scettici, Bertolaso dice: “Sono un'esigua minoranza quindi mi pare che da questo punto di vista come dico sempre io le chiacchiere stanno a zero”. Come convincerli obbligo vaccinale o green pass? “Metodo Draghi – risponde senza esitazione - quindi il green pass. Questo è un modo molto più elegante di rendere obbligatorio una vaccinazione che dovrebbe essere fondamentale per tutti”. Poi prosegue sulla questione del vaccino ai minori di 12 anni: “per i bambini è fondamentale. Spero che questo vaccino Pfizer di cui si parla, venga presto approvato anche per la categoria fra i 5 e i 12 anni. La mia nipotina come tanti altri bambini il primo giorno che si potrà vaccinare, la porterò io personalmente a farsi vaccinare”. “I richiami li porteremo avanti per un po’ di tempo, finché non riusciremo a vaccinare tutto il mondo”, avvisa il medico.

Infine, il siparietto con la Merlino. Bertolaso annuncia il suo prossimo impegno in Africa, per vaccinare le popolazioni più povere. La conduttrice ironizza: “Preferisce andare in Africa piuttosto che andare a Roma eh. Si sente più sicuro lì”. “Roma è nel mio cuore. – ribatte eludendo nuovamente la domanda - Purtroppo, domenica abbiamo avuto un grossissimo dolore perché non siamo riusciti a battere i nostri cugini laziali però ci rifaremo al girone di ritorno del campionato. Però non mi tocchi Roma perché Roma, dopo le mie figlie, mia moglie, la mia nipotina viene Roma”. La Merlino se la ride dopo l’ennesimo slalom alla domanda su Roma e poco prima di chiudere il collegamento chiosa: “Eh va bene lasciamo perdere va, però lei a Roma non ci è voluto andare”.

