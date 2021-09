Flop Virginia Raggi a Magliana: azzittita dai contestatori è costretta alla fuga

30 settembre 2021

Altro buco nell'acqua per Virginia Raggi. A meno di una settimana dal voto che può farle perdere la fascia tricolore da sindaco di Roma, la candidata del Movimento 5 Stelle si è recata in visita al mercato della Magliana, quartiere della zona Sud della Capitale, ed è stata duramente contestata. In prima linea contro la sindaca c'è stato Paolo Rendina, Presidente del mercato della Magliana, che ha guidato la contestazione: la Raggi, azzittita dai presenti, ha rinunciato a visitare il mercato stesso. I titolari delle licenze del mercato l’hanno presa di mira per la mancata difesa sulla direttiva Bolkestein e sugli enormi e frequenti problemi riscontrati per la riscossione di alcune imposte comunali.