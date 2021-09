È quello che si deve fare, la Biancofiore sul vaccino obbligatorio

15 settembre 2021 a

Indubbiamente il Presidente Draghi ha ragione che chi governa ha il dovere di fare quello che si deve fare ma il green pass a correnti alterne e a categorie cangianti, non basta. Il governo italiano deve sgombrare il campo da ogni ipocrisia e spiegare agli italiani un’ovvietà sempre più evidente: il vaccino è necessario ed essenziale per la ripartenza, e non può che essere obbligatorio come gli altri che facciamo appena nati. Lo si deve ai 130.000 morti italiani per Covid che abbiamo tristemente raggiunto e che, nel primo lockdown e dopo, il vaccino non avrebbe condannato a morte". Queste le parole di Michaela Biancofiore, parlamentare "Coraggio Italia" e membro della dirigenza.

