Malan va in FdI, Biancofiore: "Continua la diaspora, Berlusconi si faccia delle domande..."

Il senatore Lucio Malan passa da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Da Berlusconi alla Meloni, perché dice di "non poter più sostenere questo governo". Ad evidenziare la "diaspora" azzurra è la parlamentare di Coraggio Italia e membro della dirigenza nazionale, Michaela Biancofiore: "Berlusconi si faccia delle domande, squadra che perde si cambia".

Biancofiore fa notare che "Forza Italia continua a perdere uno dopo l’altro i suoi fondatori, tra i quali io e oggi il senatore. Malan. Fedelissimi di Berlusconi veri, che non voluto assistere afoni al tramonto del partito più bello, ampio e popolare della seconda repubblica. So quanto possa essere costato a Lucio la scelta , perché avevamo le stesse sensibilità e condividevamo i medesimi dispiaceri. Ma quel che ci turba di più è che il Presidente Berlusconi, al quale vogliamo e vorremo sempre bene, non si faccia domande e abbia preferito consegnarsi nelle mani e nelle opinioni partigiane, dei cattivi consiglieri di corte".

"Forza Italia sarebbe fondamentale anche per fare da paciere tra le legittime spinte leaderistiche di Salvini e Meloni, ma purtroppo ha scelto di non giocare il ruolo in campo che le sarebbe proprio. - continua la deputata Biancofiore - Berlusconi potrebbe ancora salvare FI e la sua storia, magari guardando a Coraggio Italia che ne è la naturale continuazione e l’avanguardia del baricentro che verrà. Era stato Berlusconi ad avere l’intuito di incoronare Brugnaro, riprenda il proprio istinto e dia ascolto alla pancia degli italiani, avrà ancora una grande pagina di storia politica da scrivere. Lui è stato il Presidente di calcio più premiato del mondo e dovrebbe sapere che squadra perdente si cambia”.

