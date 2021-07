E ora Zingaretti bussi a denari a Pechino. La posizione della Lega: vanno chiesti 20 miliardi di risarcimento

22 luglio 2021 a

La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti deve chiedere i danni alla Cina per i problemi provocati dal Covid. La proposta è della Lega, che ha stilato un documento di 11 pagine nel quale si sollecita il governatore del Lazio per formulare una richiesta per un maxi-risarcimento danni a Pechino, che nella sola regione del centro-Italia ha provocato “7.753 contagiati e 647 decessi” solo nel Lazio.

L’interrogazione, riferisce il sito 7Colli, è firmata dai consiglieri Orlando Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli e nel testo si chiede al presidente Zingaretti e alla sua giunta di “attivarsi con ogni mezzo disponibile, nel rispetto delle proprie prerogative, per chiedere il riconoscimento alla Repubblica Popolare Cinese di 20 miliardi di euro a titolo di risarcimento in favore della Regione Lazio, per i morti e per i danni economici senza precedenti, sopportati dalla Regione stessa, a fronte del ritardo nella comunicazione, a seguito delle violazioni dei regolamenti internazionali sulle emergenze sanitarie e su l’omissione dei dati reali contagi/decessi rispetto all’ emergenza sanitaria che ha avuto focolaio sul territorio nazionale cinese e che, a causa di gravi inadempienze” del regime di Pechino, si è diffusa a livello mondiale. Da capire se il Lazio, guidato dal Partito Democratico in compagnia del Movimento 5 Stelle, farà quanto già avvenuto per esempio in Lombardia.

