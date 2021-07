Variante Delta, "effetto Euro 2020 devastante". L'ultimo bollettino, il Lazio con più casi

20 luglio 2021 a

La variante Delta fa impennare la curva dei contagi e la Regione Lazio da ieri è al primo posto per numero di casi. Oggi martedì 20 luglio nel Lazio su quasi 33mila test si registrano 681 nuovi casi di Covid-19 e un decesso. I ricoverati sono 133, le terapie intensive sono 28, i guariti 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma città sono 557.

Il dettaglio nella città di Roma: Asl Roma 1: 290 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi; Asl Roma 2: 112 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 3: 155 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi; Asl Roma 4: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Nelle province si registrano 47 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi; nella Asl di Latina si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è preoccupato e insiste sulla campagna di vaccinazione: "Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave - denuncia il governatore - e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, come se in guerra si invitassero le persone a disertare".

