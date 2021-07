Il green pass in vigore dal 5 agosto. Servirà per i ristoranti al chiuso. Ecco la bozza

Tra i vantaggi per i possessori del certificato anche lo "sconto" sulla quarantena

Dal 5 agosto sarà obbligatorio esibire il green pass per accedere a spettacoli, fiere, centri termali e palestre. È quanto stabilito dalla cabina di regia, come riferito da fonti di maggioranza, in vista del nuovo decreto atteso alle 17 in Cdm.

Non è l'unica novità presente nella bozza che andrà a breve in Consiglio dei ministri e che è trapelata. In particolare Il green pass sarà necessario per i bar e i ristoranti al chiuso. Confermato anche che in Cdm non verrà presa alcuna decisione per quanto riguarda i trasporti. Anche allo stadio si potrà entrare solo col green pass ma non sono state ancora stabilite le percentuali di riempimento.

Durante la cabina di regia si è deciso, secondo quanto si apprende, di ridurre il tempo della quarantena se un vaccinato viene a contatto con un positivo e possiede il green pass.

In quanto ai criteri per definire le aree di rischio, soddisfazione al termine della cabina di regia è stata espressa dagli esponenti della Lega. Nessun divieto per i viaggi su treni, aerei e autobus, nessun obbligo per lavoratori, giovani e studenti, rinvio a settembre di eventuali restrizioni.

In Cdm - viene anticipato - i ministri della Lega chiederanno (come chiesto dalle Regioni) di tenere al 20% il tetto delle Terapie Intensive (che oggi sono occupate in media al 2%) per il cambio di fascia, l’esclusione dei ristoranti e dei bar dall’obbligo di utilizzo del lasciapassare, la riapertura immediata (anche col Pass) delle discoteche e la gratuità dei tamponi per chiunque sia sprovvisto del Pass. Salvare vite e posti di lavoro allo stesso tempo, senza multe e costrizioni, è il nostro obiettivo, spiegano i leghisti.

