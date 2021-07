Draghi impone il green pass agli italiani, ma per incontrare lui ci vuole il tampone

22 luglio 2021 a

a

a

Il premier Mario Draghi sta per imporre il green pass agli italiani, ma per andare da lui in conferenza stampa impone il tampone ai giornalisti. Proprio così, se vuoi andare a sentire il presidente del Consiglio il certificato verde non ti serve a nulla.

Braccio di ferro sui colori del Covid. Spaccatura Draghi-Regioni, estate addio?

Oggi pomeriggio, infatti, Draghi al termine del Consiglio dei Ministri convocato alle 17, terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. Interverranno i ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia. Potranno partecipare 25 giornalisti. Viene comunicato, però che "l'accesso sarà consentito" solo "esibendo il referto di esito negativo del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 24 ore precedenti e con l’obbligo della mascherina Ffp2". La domanda, a questo punto, sorge spontanea: il green pass a cosa serve? E, soprattutto, perché si vuole renderlo obbligatorio per partecipare ad eventi, e anche per andare al ristorante, quando poi per recarsi dal presidente del Consiglio si pretende anche il tampone?

Paragone asfalta i virologi: giuristi improvvisati, continuano a fare danni nel nome del fanatismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.