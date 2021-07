Metà italiani senza green pass, il dato di Matteo Salvini fa paura

20 luglio 2021 a

Sono i giorni dell'approvazione delle nuove regole sul green pass in Italia. L'intenzione del governo è renderlo obbligatorio subito per entrare nei ristoranti al chiuso e partecipare agli eventi, mentre nei prossimi mesi sarà necessario anche per utilizzare qualsiasi tipo di trasporto. Ma con una campagna vaccinale che prosegue ancora a stento e in maniera non omogenea, il caos è assicurato.

«Ad oggi più della metà della popolazione italiana sarebbe esclusa per effetto del green pass. Quindi escludere la metà degli italiani dalla vita senza dei dati scientifici gravi perchè le terapie intensive sono vuote al 98%, mi sembra privo di qualsiasi fondamento». Così il leader della Lega Matteo Salvini in un punto stampa.

«Se ad agosto o a settembre la situazione si aggravasse allora a quel punto occorrerebbe correre e rimediare», prosegue. «Invitiamo a vaccinare ma chiudere mezza Italia adesso quando la situazione fortunatamente è sotto controllo è un errore», conclude il leader della Lega.

