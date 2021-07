Salvini stronca la Fornero: "Ha fatto troppi danni e per me conta meno di zero"

20 luglio 2021 a

«Per me la Fornero conta meno di zero». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio per presentare il Dipartimento Integrazione e rapporti con le comunità straniere presenti in Italia, commentando la nomina dell’ex-ministro a consulente economico del governo.

«La Fornero scelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha già fatto troppi danni» ha aggiunto Salvini su Twitter.

Il leader della Lega ha parlato anche della questione migranti. «Ho fatto un incontro la settimana scorsa con alcuni ambasciatori di Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco. Il nostro obiettivo è riportare il Mediterraneo a essere un mare di pace, di scambi culturali e commerciali. Di vita e non di morte - spiega Salvini - uno scambio di culture e non di traffico di esseri umani».

