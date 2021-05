Spero sia davvero sindaco uscente. Così Grassi sfotte la Raggi

Giorgia Peretti 31 maggio 2021 a

a

a

Le prossime amministrative sono alle porte, proprio su questo si discute negli studi di Coffee Break. La puntata di lunedì 31 maggio, il salottino di Andrea Pancani ospita Raimondo Grassi, imprenditore, architetto e designer pronto per candidarsi alla guida della Capitale con il suo movimento “Roma sceglie Roma”.

Caos rifiuti, il Tar dice no all'ordinanza Zingaretti

Grassi non perde tempo e appena prende la parola ed elenca i problemi della classe politica che è scesa in campo nelle prossime amministrative della Capitale: “I romani devono tornare a scegliere la classe dirigente che li governa. Sul centrodestra ancora sembrano ancora al toto nomi, il centrosinistra ha schierato tre candidati che sono al momento i più visibili.” Poi continua con la stoccata nei confronti di Virginia Raggi, sindaco uscente pronta però a ricandidarsi dopo la sua prima esperienza alla guida di Roma: “Abbiamo una sindaca uscente che speriamo esca veramente perché ha finito di distruggere questa città per la sua incapacità. Abbiamo Carlo Calenda che sta cercando di far crescere il suo partito e sta usando Roma per accrescere i propri consensi, fino a qualche mese fa ha detto che sarebbe stato un cialtrone se si fosse candidato a sindaco di Roma, eletto poi nel PD si è fatto un partito per conto suo. Poi abbiamo Gualtieri ex ministro, un illustre professore di storia ma bocciato nel precedente governo".

"Roma vergognosa". Severgnini disintegra la Raggi. E la Gruber dà il colpo di grazia

Secondo l’imprenditore Roma ha bisogno di persone preparate e pronte a lavorare a pancia sotto senza pensare ad aspirazioni future, bensì, concentrarsi sul presente per poter governare bene: “Il valore aggiunto che può dare un imprenditore? Raccoglie intorno a sé una squadra di persone competenti che hanno voglia di dedicarsi veramente al governo della città”.

Roma, il Comune avvia la revoca sulla delibera dello Stadio a Tor di Valle: la Raggi valuta la causa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.