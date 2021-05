Otto e mezzo, "Roma vergognosa". Beppe Servergnini disintegra la Raggi. E Lilli Gruber dà il colpo di grazia

Giada Oricchio 27 maggio 2021 a

Pelo e contropelo a “Otto e Mezzo”, giovedì 27 maggio, sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Stendiamo un velo pietoso”. Nell’ultima puntata del programma condotto da Lilli Gruber, il giornalista Beppe Servignini, rispondendo a una domanda sulle amministrative e sul fresco accordo tra PD e M5S in merito al candidato sindaco di Napoli, ha attaccato la sindaca di Roma: “I nomi che ho sentito fare per la Capitale da parte del centrodestra sono abbastanza surreali. Vediamo come finisce, ma che la Raggi voglia fare ancora il sindaco e dica di aver fatto bene, che abbia il coraggio di ricandidarsi mi lascia esterrefatto. Ho fatto le foto in un giardino di Roma in centro a Monteverde e mi piangeva il cuore. Se quel giardino fosse stato in una città europea si sarebbe festeggiato, qui è conciato in una maniera vergognosa". E Lilli Gruber ha dato il colpo di grazia: “Basta girare per Roma, basta vedere com’è sul fronte dell’immondizia… Stendiamo un velo pietoso”.

