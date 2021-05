Bomba sul Movimento 5 Stelle: è addio con Virginia Raggi. Clamorosa spaccatura: a Roma da indipendente

28 maggio 2021 a

Le elezioni di Roma vedono un clamoroso colpo di scena. “Virginia Raggi è un candidato indipendente, fuori dal Movimento5Stelle” è la notizia lanciata da Il Riformista nell’edizione del 29 maggio, che approfondisce il tema delle amministrative che decideranno il sindaco della Capitale e svelano la rottura tra la Raggi e i grillini.

Il giornale diretto da Piero Sansonetti cita alcuni passaggi della chat del ‘Comitato Virginia Sindaco’ riconducibili ai più stretti collaboratori del numero uno del Campidoglio. “Questo comitato non c’entra nulla con il Movimento cinque stelle. Mi sa che io e Virginia non ci facciamo capire” il testo del messaggio che annuncia l’addio.

“La chat - scrive Il Riformista - rimanda alla settimana scorsa in risposta a un comunicato ufficiale del Movimento del 20 maggio, che recita ‘Inauguriamo oggi uno strumento on line tutto nuovo, di proprietà del Movimento 5 stelle e gestito dal Movimento 5 stelle’. Questo comunicato, firmato da tutti gli eletti nazionali, deputati, senatori ed europarlamentari, finisce nella chat del Comitato per Virginia e porta la risposta dei fedelissimi della sindaca, che scrivono ‘Mi sa che io e Virginia non ci facciamo capire’”. Aria frizzante per la corsa su Roma.

