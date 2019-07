Grassi: "Roma ha bisogno di termovalorizzatori"

“Per anni le emergenze sui rifiuti sono state telecomandate per giochi di potere. Ora bisogna superare veti e pregiudizi e dotare Roma di impianti di termovalorizzazione di ultima generazione”. A sostenerlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

Presidente Grassi, la situazione dei rifiuti nella Capitale ormai è emergenziale per status, perché?

"La politica per anni ha alzato il tappeto di Malagrotta per nasconderci i rifiuti, senza mai progettare un piano di gestione dell’intero ciclo. I romani però sono stufi di assistere a questo squallido teatrino e chiedono che la città sia messa al pari delle grandi metropoli europee".

Dopo qualche scaramuccia Raggi e Zingaretti un piano però l’hanno approntato.

"Lo scempio dei rifiuti è frutto delle bugie e dell'irresponsabilità di chi in questi anni ha telecomandato le emergenze cittadine per squallidi giochi di potere. Invece di fingere di bisticciare questi signori dovrebbero dire ai romani perché la Capitale non riesce a fare ció che in altre metropoli avviene, ovvero utilizzare i rifiuti trasformandoli in risorse".

La sinistra ha sempre fatto dell'ambientalismo un'icona. Ora anche il M5S è fermo sul no agli impianti. Qual è la proposta di Roma Sceglie Roma?

"Serve una legge speciale che dia al Campidoglio deleghe e poteri su tutta una serie di questioni nevralgiche che oggi tengono Roma in ostaggio. Pensiamo ai trasporti, ai rifiuti, alla possibilità di offrire un canale preferenziale, nella massima trasparenza, per chi vuole investire in tutte le opere destinate al miglioramento dei servizi per la città, portando soldi, lavoro e sviluppo".

E per i rifiuti?

"Roma deve incrementare in fretta la raccolta differenziata, ferma al 44% e lontana dall’obiettivo Ue del 65%, e allo stesso tempo individuare delle aree franche, con ampie fasce di rispetto, libere da vincoli e da luoghi abitati, in cui costruire impianti dedicati alla trasformazione dei rifiuti in fonte di energia. Pensiamo a termovalorizzatori di ultima generazione, impianti di riciclaggio e separazione di tutti i rifiuti che consentirebbero anche un introito economico importante".

State lavorando ad una candidatura alle prossime comunali?

“Roma Sceglie Roma da oltre tre anni è a lavoro per costruire una nuova classe dirigente, competente e pronta a dedicarsi a questa città. La politica ha fallito, lasciando la Capitale in default finanziario e senza una visione di futuro. Noi vogliamo rilanciarla con una Legge Speciale e una riforma della governance che parta dalla rivisitazione dei municipi ormai vecchi e superati. Tanti romani sono con noi perché hanno capito che serve una forte spinta civica e un ruolo della politica che questa volta deve rimanere marginale”.